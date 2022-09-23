Rusya’ya katılım referandumu

Ukrayna'nın Rusya işgali altındaki doğu ve güney bölgelerinde Rusya'ya katılmayı talep edip etmedikleri üzerine referandum yapılıyor. Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'daki referandum 27 Eylül'e kadar sürecek. Ukrayna, seçimlerin hileli olduğunu ve sonuçların belirleyici olamayacağını savunuyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, referandum kararlarına tepki göstererek, "Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek" ifadesini kullanmıştı. Batı ise referandumu toprak gaspı olarak nitelendirdi ve oylamanın sonuçlarını tanımayacaklarını vurguladı.Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna'da Donbas ve bazı bölgelerde yapılan referandumların ardından Rusya'ya katılmalarıyla ilgili sürecin "hızlı" şekilde ilerleyeceğini söyledi. Referandumların, Rusya'ya katılma kararıyla sonuçlanması halinde söz konusu bölgelerin korunacağını anlatan Peskov, Ukrayna'nın bölgeleri tekrar ele geçirme girişimlerinin "Rusya'ya yapılmış saldırı" olarak değerlendirileceğini belirtti. BBC'deki haberde Kırım hatırlatması yapıldı. Rusya, 2014'te Kırım'ı ilhak ettiğinde Kremlin yüzde 96.7 destek aldığını iddia etmişti. Rusya İnsan Hakları Konseyi'nin sızdırdığı bir rapor nüfusun yalnızca yüzde 30'unun oy kullandığını ve bunların ancak yarısının ilhakı desteklediğini söylemişti.