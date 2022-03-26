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Giriş Tarihi: 27.3.2022

S-400’lerin verilmesi söz konusu değil

S-400’lerin verilmesi söz konusu değil
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Katar'daki Doha Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin Ukrayna'ya verilmesi polemiğine net şekilde cevap veren Çavuşoğlu, "S-400'lerin anlaşması yapıldı. Ukrayna'ya vermemiz söz konusu değil" dedi. Çavuşoğlu, Rus oligarkların Türkiye'ye gelip gelmeyeceği sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Yasal olan her şeye müsaade edeceğiz. Rus oligarklar bize misafir olacaksa Batı gibi tavır sergilemeyeceğiz. Rus turistler Türkiye'ye gelecekse buna izin verilir."
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S-400’lerin verilmesi söz konusu değil
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