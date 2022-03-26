S-400’lerin verilmesi söz konusu değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Katar'daki Doha Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin Ukrayna
'ya verilmesi polemiğine net şekilde cevap veren Çavuşoğlu, "S-400'lerin anlaşması yapıldı. Ukrayna'ya vermemiz söz konusu değil" dedi. Çavuşoğlu, Rus oligarkların Türkiye
'ye gelip gelmeyeceği sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Yasal olan her şeye müsaade edeceğiz. Rus oligarklar bize misafir olacaksa Batı gibi tavır sergilemeyeceğiz. Rus turistler Türkiye'ye gelecekse buna izin verilir."