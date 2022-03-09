SABAH muhabiri Uğur Yıldırım: Kiev’den çıkışımız kolay olmadı





Saat 3'e geliyordu. Hemşireler bize çay ve kurabiye ikram etti. Geceyi burada geçirdik. Sabah uyandığımızda çay ve kahvaltı hazırlamışlardı. Askerler yine gelip bizi kasabadaki oto lastikçiye götürdü. İki çıkma lastik aldık.