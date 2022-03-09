SABAH muhabiri Uğur Yıldırım: Kiev’den çıkışımız kolay olmadı

SABAH muhabiri Uğur Yıldırım ve beraberindeki diğer Türk gazeteciler, Rus ordusunun başkent Kiev'in kapısına dayanması üzerine kenti terk etmek zorunda kaldılar. Yıldırım, zorlu şartlarda Lviv'e doğru yaptıkları yolculukta yaşadıklarını anlattı:
Yaklaşık 10 gündür diğer gazeteci arkadaşlarla birlikte Kiev'deydik. Kiev Büyükelçiliği'nin uyarısıyla önceki gün şehri terk ettik.
Gazeteci arkadaşların oluşturduğu 6 araçlık konvoyla daha önce güvenliği teyit edilmiş bir güzergâhla Lviv'e doğru yola çıktık.
Kiev'den kaçanların oluşturduğu uzun araç konvoyları ve askeri sevkiyatların arasında yolculuğa başladık. 12 saatlik bir yolculuk planlıyorduk. Yollar çok bozuktu ve kar yağışı vardı.
Yolculuğun 6'ncı saatinde Luyubar kasabası yakınlarında kullandığım aracın sağdaki iki tekerleği de girdiğim çukur yüzünden patladı. Saat 1'e geliyordu.
Gazeteci arkadaşlarla birlikte yedek tekeri taktık. Diğer tekere 5-10 kilometrede bir hava basarak yola devam ettik.
Luyubar kasabasına ulaştığımızda açık bir lastikçi, benzin istasyonu aradık. Sokağa çıkma yasağı olduğu için açık yer bulumadık. Şehrin çıkışında askeri kontrol noktasında bulunan Ukraynalı askerlere derdimizi anlattık.
Lastiği tamir etmek için onlar da uğraştı. Açık yer bulamayacağımızı söyleyerek gitmemize izin vermediler. Bir iki telefon görüşmesinin ardından Luyubar hastanesinde bizi misafir ettiler.
Saat 3'e geliyordu. Hemşireler bize çay ve kurabiye ikram etti. Geceyi burada geçirdik. Sabah uyandığımızda çay ve kahvaltı hazırlamışlardı. Askerler yine gelip bizi kasabadaki oto lastikçiye götürdü. İki çıkma lastik aldık.
Tekerlekleri taktık, Ukrayna askerlerine ve hastane çalışanlarına teşekkür ederek yola devam ettik. Lviv'e 6 saat daha yolumuz kaldı.