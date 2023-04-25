SABAH, nefes kesen tahliye planını açıklıyor: Sudan’daki 2 bin 600 Türk tek yürek

Afganistan'daki kriz, Rusya-Ukrayna savaşı ve pandemide vatandaşlarını yalnız bırakmayan Türkiye, Sudan'daki çatışmalarda da zorlu şartlar altında tahliye operasyonları gerçekleştiriyor. Çatışmaların ilk gününden bu yana vatandaşlarıyla temasta olan Türkiye, birçok ülkenin aksine yalnızca büyükelçilik personelinin değil ülkedeki vatandaşlarının güvenliği için de düğmeye bastı.



BİN 490 TÜRK YOLA ÇIKTI

Tahliye için vatandaşlardan kimlik, pasaport, sürücü belgesi, eşi yabancı olan vatandaşlar için evlilik cüzdanı, çocuklarının kimliği ve seyahat belgesi olmayan vatandaşlar için doğum belgesi istendi. Fotokopi ya da örnek belgelerin orijinal başka kimlikle desteklenmesi istendi. 23 Nisan'da üçüncü ülkeler üzerinden ilk tahliye operasyonu başladı. Tahliye süresi 22-24 saat olarak planlandı.