SABAH o anlara tanıklık etti! Savaştan kaçmak için çirkin çocuk oyunu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, kadın ve çocuklar ülkeyi terk etmeye devam ediyor. Savaş bölgesini terk eden Ukraynalılar, Batı'da ulaştıkları ilk kapıdan dışarı çıkıyor. Toplamda 3 milyon kişi Ukrayna'yı terk ederken, bu sayının yüzde 70'e yakını Polonya'ya geçti. Dün akşam saatlerinde Polonya'ya geçen toplam Ukraynalı sayısı resmi kaynaklar tarafından 2 milyon 93 bin 997 olarak açıklandı. Medyka sınır kapısına gelen günde ortalama 40-50 bin Ukraynalı, Polonya'ya geçerek Avrupa'ya yerleşme hayali kuruyor. Ukrayna'daki yasa 60 yaşına kadar olan erkekleri silahaltına almayı kapsarken, bazı Ukraynalıların başvurduğu yollar içler acısı. Ukrayna, kadın, çocuk, yaşlı ve özel durumu olanların ülkeden çıkmasına müsaade ediyor. Ancak 60 yaşına kadar olan erkekler ülkeyi terk edemiyor. Hükümet, 60 yaşa kadar olan erkeklerin 3 tane çocuğu olması halinde Avrupa'ya çıkmasına izin veriyor. Bu yaş aralığında olup ülkeyi terk etmek isteyen ve silahaltına alınmak istemeyen Ukraynalı erkekler ise, çocuk kaçırma olaylarına karışmaya başladı. SABAH, Lviv'deki haber nöbeti sırasında çocuk kaçırma şüphesiyle karakola götürülen bir ailenin gözaltına alınmasına şahitlik etti. Tarihi Lviv Tren Garının önünde bulunan insani yardım alanında yaşanan hareketlilik üzerine askerler bir adamı kucağında bulunan çocukla birlikte karakola götürerek gözaltına aldı. Askerlerin, "Çocuk kaçırmak yasal değil. Ne yaptığını sanıyorsun? Biz savaştayız, sen kaçmaya yol arıyorsun" diyerek çıkıştığı adam, "Benim suçum yok" diyerek askerlere cevap verdi. Askerler, şüpheli kişiyi yanında bulunan çocuklarla birlikte durumun araştırılması için tren garında bulunan polis noktasına götürdü.
POLONYA'YA GİDENLERİN SAYISI 2 MİLYONU AŞTI
Tarihi Lviv Tren Garı, göç sirkülasyonunun yoğun olduğu ve kargaşanın yaşandığı bir nokta. Tren garı, savaşın başında yüz binlerce insana ev sahipliği yaparken, bu rakamlar artık on binlere düştü. Toplamda 3 milyondan fazla Ukraynalı, savaştan kaçarak Avrupa'ya göç etti. Bu sayının yaklaşık yüzde 70'i ise Polonya'ya gitti. Resmi kaynaklara göre, Ukrayna'dan Polonya'ya toplamda 2 milyon 93 bin 997 kişi geçti. İlk günlerde sınır kapılarında kilometrelerce kuyruklarda yüzbinlerce insan sıra beklerken, sınır kapılarındaki durum sakinledi.
60 YAŞA KADAR BİR RAHATSIZLIĞI OLMAYANLAR ÜLKEYİ TERK EDEMİYOR
Ukrayna Hükümeti, Rusya'nın işgali dolayısıyla 18-60 yaş aralığında olan erkeklerin ülkeyi terk etmesini yasaklarken, kadın, çocuk ve yaşlılar istediği gibi sınırlardan çıkış yapabiliyor. Hükümetin belirlediği 18 - 60 yaş aralığında "eli silah tutabilen" erkekler ise silahaltına alınıyor. Silahaltına alınan 18 – 60 yaş aralığındaki erkekler, çeşitli kontrol noktaları ve devlet kurumlarında nöbetçi olarak görev yapıyor. Yasa, silahaltına girmek istemeyen ve yurt dışına çıkamayan 60 yaşa kadar olan erkekler için 3 çocuk şartını kapsıyor. Sınıra giderek 3 çocuğu olduğunu kanıtlayan erkekler, ülkeden sorunsuz bir şekilde çıkabiliyor.
AVRUPA'YA KAÇMAK İÇİN ÇOCUK KAÇIRMAYA BAŞLADILAR
SABAH, Tarihi Lviv Tren Garında çocuk kaçırdığı şüphesiyle karakola götürülen adamın gözaltına alınmasına tanıklık etti. Bir kadının askerlere ihbarı sonrasında tren garı önünde hareketlilik yaşanırken, kucağında bir çocukla bölgeden uzaklaşmaya çalışan bir kişi durduruldu. Askerlerin, "Çocuk kaçırmak yasal değil. Ne yaptığını sanıyorsun? Biz savaştayız, sen kaçmaya yol arıyorsun" diyerek çıkıştığı adam, "Benim suçum yok" diyerek askerlere cevap verdi. Askerler, şüpheli kişiyi yanında bulunan çocuklarla birlikte durumun araştırılması için tren garında bulunan polis noktasına götürdü.