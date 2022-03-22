SABAH o anlara tanıklık etti! Savaştan kaçmak için çirkin çocuk oyunu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, kadın ve çocuklar ülkeyi terk etmeye devam ediyor. Savaş bölgesini terk eden Ukraynalılar, Batı'da ulaştıkları ilk kapıdan dışarı çıkıyor. Toplamda 3 milyon kişi Ukrayna'yı terk ederken, bu sayının yüzde 70'e yakını Polonya'ya geçti. Dün akşam saatlerinde Polonya'ya geçen toplam Ukraynalı sayısı resmi kaynaklar tarafından 2 milyon 93 bin 997 olarak açıklandı. Medyka sınır kapısına gelen günde ortalama 40-50 bin Ukraynalı, Polonya'ya geçerek Avrupa'ya yerleşme hayali kuruyor. Ukrayna'daki yasa 60 yaşına kadar olan erkekleri silahaltına almayı kapsarken, bazı Ukraynalıların başvurduğu yollar içler acısı. Ukrayna, kadın, çocuk, yaşlı ve özel durumu olanların ülkeden çıkmasına müsaade ediyor. Ancak 60 yaşına kadar olan erkekler ülkeyi terk edemiyor. Hükümet, 60 yaşa kadar olan erkeklerin 3 tane çocuğu olması halinde Avrupa'ya çıkmasına izin veriyor. Bu yaş aralığında olup ülkeyi terk etmek isteyen ve silahaltına alınmak istemeyen Ukraynalı erkekler ise, çocuk kaçırma olaylarına karışmaya başladı. SABAH, Lviv'deki haber nöbeti sırasında çocuk kaçırma şüphesiyle karakola götürülen bir ailenin gözaltına alınmasına şahitlik etti. Tarihi Lviv Tren Garının önünde bulunan insani yardım alanında yaşanan hareketlilik üzerine askerler bir adamı kucağında bulunan çocukla birlikte karakola götürerek gözaltına aldı. Askerlerin, "Çocuk kaçırmak yasal değil. Ne yaptığını sanıyorsun? Biz savaştayız, sen kaçmaya yol arıyorsun" diyerek çıkıştığı adam, "Benim suçum yok" diyerek askerlere cevap verdi. Askerler, şüpheli kişiyi yanında bulunan çocuklarla birlikte durumun araştırılması için tren garında bulunan polis noktasına götürdü.