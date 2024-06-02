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Giriş Tarihi: 2.6.2024

SABAH yazdı ‘mobbingci’ müdür görevden alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde mobbing uygulamasına karşın terfi alan Umut Polat, SABAH’ın haberi sonrası görevden alındı

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
SABAH yazdı ‘mobbingci’ müdür görevden alındı
31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, belediyenin çeşitli kademelerinde rotasyona gitmiş, Soyer'in ekibini tamamıyla tasfiye etmişti.



Tugay'ın önceki gün Veteriner İşleri Daire Başkanlığı'na aynı birimde şube müdür vekili olarak görev yapan Umut Polat'ı atadı. SABAH'ın, 29 veteriner hekim ve çalışanın mobbing yapıldığı yönünde şikayetçi olduğuna dair haberi ise ses getirdi.



SABAH, İzmir Büyükşehir Belediyesinde yaşanan atama skandalını 'Mobbing uygulayan müdüre terfi' başlığı ile yayınladı. Haberimizin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, vekaleten daire başkanlığına getirdiği Umut Polat'ı görevden aldı. Polat'ın yerine eski Veteriner İşleri Şube Müdürü Gökhan Özdemir'i daire başkanı olarak atadı. Özdemir'in geçmişte Veteriner İşleri Şube Müdürü iken bu görevden istifa edip Tarım Dairesinde veteriner hekim olarak çalışmaya başladığı öğrenildi.
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SABAH yazdı ‘mobbingci’ müdür görevden alındı
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