Safari’de korku dolu anlar! 6 tonluk fil insanların üzerine saldırdı

MAHSUR KALANLARI KURTARDILAR

Filin geri dönmesi üzerine rehberler masur kalanları kurtarmak için seferber oldular. Bölgedeki bu fil türleri, çiftleşme döneminde çok fazla hormon salgıladıkları için saldırganlaşırlar ve tehlike bir hale gelirler.

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