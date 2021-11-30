Safari’de korku dolu anlar! 6 tonluk fil insanların üzerine saldırdı

Güney Afrika'daki Kruger Great Park'ın yakınlarında bulunan Selati Av Hayvanlarını Koruma Alanı'ndaki sürüye liderlik eden bir fil, çiftleşme mevsiminde olduğu için safari yapan turistlerin üzerine doğru koşmaya başladı. Safari kamyonetine doğru koşmaya başlayan fili gören araçtaki 11 kişi, canlarını kurtarmak için araçtan çıkarak koşmaya başladı.
ARACI EZİP GEÇTİ
Fil, dişleri ile safari kamyonunun gövdesini bıçak gibi yarıp geçti, kaputun önündeki gözetleme koltuğunda oturan rehber ise canını zor kurtardı. 30 saniye boyunca süren felakette, öğrencilerin çığlıkları kameraya yansıdı. Ardından fil bir anda saldırmayı ve koşmayı bırakarak geri döndü.
MAHSUR KALANLARI KURTARDILAR
Filin geri dönmesi üzerine rehberler masur kalanları kurtarmak için seferber oldular. Bölgedeki bu fil türleri, çiftleşme döneminde çok fazla hormon salgıladıkları için saldırganlaşırlar ve tehlike bir hale gelirler.
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