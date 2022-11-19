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Haberler Dünya Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda yaralananların durumuna ilişkin açıklama
Giriş Tarihi: 19.11.2022 16:17 Son Güncelleme: 19.11.2022 16:31

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda yaralananların durumuna ilişkin açıklama

Bakan Koca: İstiklal Caddesindeki patlamada yaralananların son durumu: Toplam 81 yaralıdan tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısı 71’e ulaştı. 8 yaralımızın tedavisi serviste devam ediyor. 2 hastamız yoğun bakımda.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan İstiklal Caddesi’ndeki saldırıda yaralananların durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstiklal Caddesindeki patlamada yaralananlar hakkında bilgi verdi.

İstiklal Caddesindeki patlamada yaralananların son durumu: Toplam 81 yaralıdan tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısı 71'e ulaştı. 8 yaralımızın tedavisi serviste devam ediyor. 2 hastamız yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız, hepimiz adına, ellerinden geleni yapıyor.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda yaralananların durumuna ilişkin açıklama
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