Sağlık sistemi çöktü, kıtlık eşiği aşıldı: Gazze’de 335 bin bebek ölümün eşiğinde!

UNICEF, dün yaptığı açıklamada Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) Gazze'de yardımlara erişememenin devam etmesi halinde kıtlık riskinin her geçen gün daha da arttığı konusunda uyardığını belirtti. IPC raporunda özellikle Gazze'deki yarım milyondan fazla insanın, en yüksek uyarı seviyesi olan, felaket düzeyinde akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi. Raporda, "Tamamen insan yapımı, öngörülebilir ve önlenebilir bu felaket koşulları, Gazze Şeridi'ndeki çocukların ve ailelerin artık yoksunlukla karşı karşıya olduğu anlamına geliyor; potansiyel olarak en kötüsü henüz gelmedi.

Ayrıca yaklaşık 1.2 milyon insanın acil düzeyde akut gıda güvensizliği (bir kişinin yeterli gıda tüketememesi) yaşıyor ve akut gıda güvensizliği için kıtlık eşiği çoktan aşıldı. Kısacası bu, Gazze'deki birçok aile için açlıktan ölme tehlikesinin zaten gerçek olduğu anlamına geliyor" denildi.