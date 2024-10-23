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Giriş Tarihi: 24.10.2024

Sahte içkiciler idam edildi

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Sahte içkiciler idam edildi
İran'ın Elborz eyaletine bağlı Kereç kentinde sahte içki satma suçlamasıyla haklarında idam kararı verilen 4 kişinin cezası infaz edildi. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na göre, Yargı Erki Kurumu tarafından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Elborz eyaletinde kaçak içki satışından idama mahkûm edilen 4 kişinin cezası infaz edildi" ifadelerine yer verildi. Geçen yıl haziran ayında 17 kişinin hayatını kaybettiği, 191 kişinin de zehirlendiği olayla ilgili 11 kişi tutuklanmış, 4 kişi idam cezasına çarptırılmıştı.
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Sahte içkiciler idam edildi
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