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Giriş Tarihi: 28.12.2021 16:46 Son Güncelleme: 28.12.2021 16:53

Sahte polisler dehşeti yaşattı! Gizemli oyuncu canına kıydı

Sahte polisler dehşeti yaşattı! Gizemli oyuncu canına kıydı

Hindistan'da kimliği henüz açıklanmayan 28 yaşındaki bir oyuncu, arkdaşlarıyla gittiği bir eğlencede kendilerini polis olarak tanıtan 2 şüphelinin saldırısına uğradı. Saldırganlar genç oyuncuyu taciz ve tehdit edip parasını aldıktan sonra telefonla tehdit etmeye devam etti. Baskıya dayanamayan oyuncu intihar etti.

Kimliği henüz açıklanmayan 28 yaşındaki oyuncu, 20 Aralık'ta Mumbai'deki bir otelde düzenlenen bir etkinliğe katıldı. İddiaya göre, parti sırasında polis memuru kılığında iki adam ona yaklaştı ve grubun geri kalanını eğlence amaçlı uyuşturucu almaktan tutuklamakla tehdit etti.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Sahte memurlar, olayı halletmek için kadının, para vermesini talep etti. Sadece bununla kalmayan saldırganlar, genç oyuncuyu taciz ve tehdit etti; ardından da gasbetti. Olay sonrasında genç kadın, 23 Aralık'ta evinde ölü bulundu. Kadının geçen süre boyunca aynı saldırganlardan sürekli olarak taciz mesajları aldığı öğrenildi.

TEHDİTLERE DEVAM ETMİŞLER

Polisler, iki şüpheliyi intihara teşvik, kamu görevlilierin kimliğine bürünme, cezai tehdit ve suç komplosu kurmaya çalışmaktan tutukladı. Olayla ilgili konuşan oyuncunun arkadaşlarından biri, genç kadının saldırganlar için para toplamaya çalıştığını ve bu süreçte de çok strese girdiğini söyledi.

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Sahte polisler dehşeti yaşattı! Gizemli oyuncu canına kıydı
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