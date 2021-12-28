Sahte polisler dehşeti yaşattı! Gizemli oyuncu canına kıydı

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Sahte memurlar, olayı halletmek için kadının, para vermesini talep etti. Sadece bununla kalmayan saldırganlar, genç oyuncuyu taciz ve tehdit etti; ardından da gasbetti. Olay sonrasında genç kadın, 23 Aralık'ta evinde ölü bulundu. Kadının geçen süre boyunca aynı saldırganlardan sürekli olarak taciz mesajları aldığı öğrenildi.

TEHDİTLERE DEVAM ETMİŞLER

Polisler, iki şüpheliyi intihara teşvik, kamu görevlilierin kimliğine bürünme, cezai tehdit ve suç komplosu kurmaya çalışmaktan tutukladı. Olayla ilgili konuşan oyuncunun arkadaşlarından biri, genç kadının saldırganlar için para toplamaya çalıştığını ve bu süreçte de çok strese girdiğini söyledi.