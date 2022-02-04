Son dakika | Sahte video iddialarına Rusya’dan çok sert yanıt: Saçmalık

"ADIMLARIN BİR PARÇASI"

Günlük basın toplantısında Kirby, daha önce Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal etmek üzere "yanıltma operasyonu" yapma hazırlığında olduğuna dair istihbarat bilgisini paylaştıklarını hatırlattı. Kirby, konuyla ilgili şu sözlere yer vermişti:

"Bu konuda bir seçenek olarak Rus hükümetinin Ukrayna ordusuna veya istihbaratına atfetmek üzere Rusya'nın topraklarına ya da Ruslara yönelik bir saldırı düzenleyerek bunu atacakları adımların bir parçası haline getireceğini düşünüyoruz

Ayrıntılar geliyor...