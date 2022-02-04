Son dakika | Sahte video iddialarına Rusya’dan çok sert yanıt: Saçmalık

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, dün akşam yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye gerekçe göstermek üzere sahte bir saldırı videosu hazırlayabileceğine dair ellerinde bilgi olduğunu açıkladı.
İDDİALAR YALANLANDI
Rusya'nın RIA haber ajansının bildirdiğine göre, ABD'nin bu iddialarına Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan açıklama geldi. Lavrov, bu iddianın 'saçmalık' olduğunu dile getirdi.
"ADIMLARIN BİR PARÇASI"
Günlük basın toplantısında Kirby, daha önce Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal etmek üzere "yanıltma operasyonu" yapma hazırlığında olduğuna dair istihbarat bilgisini paylaştıklarını hatırlattı. Kirby, konuyla ilgili şu sözlere yer vermişti:
"Bu konuda bir seçenek olarak Rus hükümetinin Ukrayna ordusuna veya istihbaratına atfetmek üzere Rusya'nın topraklarına ya da Ruslara yönelik bir saldırı düzenleyerek bunu atacakları adımların bir parçası haline getireceğini düşünüyoruz
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