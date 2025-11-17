Sakurajima’da korkutan patlama

Japonya'nın güneyindeki Kagoşima Körfezi'nde bir yarımadada bulunan Sakurajima Yanardağı'nda patlama oldu. Patlamada küller 4,4 kilometre yükselirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin güneyinde yer alan Sakurajima Yanardağı'nda meydana gelen patlama sonrası küllerin 4 bin 400 metreye kadar yükseldiğini açıkladı. Patlamanın ardından ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede bulunan binalarda da herhangi bir hasar tespit edilmedi. Patlama sonrası yanardağdaki faaliyetler sürerken, yayılabilecek duman ve kül için çevre eyaletlere uyarıda bulunuldu.