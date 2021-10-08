Salda Gölü NASA’nın odağında! Yeni paylaşım: Yaşamın sırrı burada olabilir

Mars'ta yer alan Jezero Krateri'nin bir zamanlar 'potansiyel olarak yaşanabilir bir sürdürülebilir ortam' olduğunu ifade eden NASA'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. NASA'nın sosyal medya hesabında Salda Gölü'ne ait bir fotoğraf paylaşıldı.
Mars kaşifi Perseverance Kızıl Gezegen'de araştırmalarını sürdürürken NASA mühendisleri ise Mars'tan toplanan kayaçları incelemek için Türkiye'deki Salda Gölü'nü kullanıyorlar. Salda Gölü'ndeki mineral ve tortuların Mars'ın Jezero Krateri'ndekilere benzediği belirtiliyor. Bu nedenle NASA'nın Salda Gölü'ne ilgisi devam ediyor. Son olarak NASA Instagram hesabı üzerinden Salda Gölü'nün yeni bir fotoğrafını paylaştı.
MARS'IN MİLYARLARCA YIL ÖNCE NASIL GÖRÜNDÜĞÜNÜ MERAK ETTİNİZ Mİ?
NASA, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda "Mars'ın milyarlarca yıl önce nasıl gözüktüğünü merak ettiniz mi? Biz ediyoruz. Bugün Mars'ın yüzeyi bu büyüleyici su görüntüsünden mahrum. Bizim Perseverance bilim insanlarının 3.5 milyar yıl önce nehir deltası ve gölün aktığını düşündüğü Jezero Krateri'ni keşfetmekle meşgul. Fotoğraftaki kayalar, Türkiye'deki Salda Gölü'nün sahil şeridini süslüyor. Sudaki mineraller gezegenminizdeki bilinen en eski fosilleşmiş yaşam kayıtlarından bazılarını sunuyor. Bilim insanları Dünya üzerinde mikrobiyal fosilleri inceleyerek yaşam belirtilerini daha iyi anlayabileceklerini umuyor" denildi.
BENZERLİĞE BİR KEZ DAHA DİKKAT ÇEKİLDİ
Jezero Krateri'ndeki kayaçlarla Salda Gölü'ndeki kayaların birbirine benzediği bir kez daha ifade edildi. NASA, Salda Gölü'ndeki mikrobiyalit fosileri inceleyerek Mars'ın eski halini anlamayı hedefliyor...
NASA Salda'nın Jezero Krateri'yle benzerliğine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı;
"Türkiye'nin güneybatısındaki bir gölün, Mars'taki bir çarpma krateri ile çok fazla ortak yanı olduğunu düşünmeyebilirsiniz ancak iki havza benzer mineraloji ve jeoloji içeriyor. Aslında, Salda Gölü, bir zamanlar bir göle sahip olduğu düşünülen Jezero Krateri'nde bulunanlara benzer karbonat mineralleri ve deltalar içeren, dünyadaki bilinen tek göldür."
Purdue Üniversitesi'nde gezegen bilimci ve Perseverance bilim ekibinin üyesi olan Briony Horgan ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden meslektaşları, kıyı şeritlerini ve çevresini incelemek için 2019 yazında Salda Gölü'ne gitmişti.