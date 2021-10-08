Salda Gölü NASA’nın odağında! Yeni paylaşım: Yaşamın sırrı burada olabilir

NASA Salda'nın Jezero Krateri'yle benzerliğine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı;

"Türkiye'nin güneybatısındaki bir gölün, Mars'taki bir çarpma krateri ile çok fazla ortak yanı olduğunu düşünmeyebilirsiniz ancak iki havza benzer mineraloji ve jeoloji içeriyor. Aslında, Salda Gölü, bir zamanlar bir göle sahip olduğu düşünülen Jezero Krateri'nde bulunanlara benzer karbonat mineralleri ve deltalar içeren, dünyadaki bilinen tek göldür."

Purdue Üniversitesi'nde gezegen bilimci ve Perseverance bilim ekibinin üyesi olan Briony Horgan ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden meslektaşları, kıyı şeritlerini ve çevresini incelemek için 2019 yazında Salda Gölü'ne gitmişti.