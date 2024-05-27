Saldırılarda yeni silah deniyorlar

Fransa'ya girişi engellenen Glasgow Üniversitesi'nin Filistin asıllı rektörü Gassan Ebu Sitte, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde ağırlandı. Basınla bir araya gelen Ebu Sitte, Avrupa'da anlatamadığı Gazze gerçeklerini "Gazze Soykırımı Girişimi Bir Görgü Tanığının Anlattıkları" programında Türkiye'de anlattı. Ebu Sitte, "Yoğun bakımda dezenfekte bulamadığımız için sabun kullandık. Yanık bölümünde çalışan bir cerrah olarak diyebilirim ki bu saldırılar tamamen çocukları hedefliyor. Hastanelerdeki hastaların yüzde 50'si çocuklardı. İsrail, saldırılarda yeni jenerasyon bombalar kullandı. Yeni bombalarını üzerimizde denediler. Ekibimle birlikte ameliyat yaptığım sırada hastane bombalandı. Saldırılar programlı bir şekilde sağlık alanını hedefledi" dedi. YÖK Başkanı Erol Özvar da "Bu topraklar baskı gören Batılılara her zaman kapısını açmıştır. Şimdi de Gazze'deki soykırımı protesto ettiği için işinden edilen akademisyenlere Türk üniversitelerinin kapısını açıyoruz" dedi.