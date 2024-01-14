Saldırılardan daha fazla kişi hastalıktan ölebilir

Katil israil ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında bugün 100'üncü gün. Bir yanda İsrail'in saldırıları sürerken ABD de Yemen'i vurmaya devam ediyor. Diğer yanda ise Güney Afrika'nın açtığı, Türkiye'nin sunduğu kanıtlarla desteklediği soykırım davasından çıkacak karar bekleniyor. Vahşet ile insanlık karşı karşıya. Böylesi bir ortamda uzmanlardan ise korkutan bir uyarı geldi: Gazze Şeridi'nde saldırılarda ölenlerden daha fazla kişi hastalıklardan ölebilir.Al Jazeera'ya konuşan İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Direktörü Ömer Şakir, Gazze'deki durumun felaket olduğunu ve İsrail'in saldırılarından daha fazla insanın hastalık ve açlık nedeniyle ölebileceğini ifade etti.Yiyecek ve içme suyu eksikliği, zorla yerinden edilmiş insanların barınma merkezlerindeki kalabalık nüfus ve buna bağlı olarak bulaşıcı hastalıkların yayılmasına ek olarak çocuklar, gerekli aşıları olamadığı için sağlık sorunları ve enfeksiyonlarla karşı karşıya kalıyor.Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Özel Temsilcisi Lucia Elmi ise Gazze'deki çocukların hâlâ acımasız savaşın pençesinde olduğunu, şu ana kadar binlerce çocuğun öldüğünü ve sorunlar çözülmezse daha binlercesinin öleceğini kaydetti.Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Filistin Temsilcisi Dominic Allen, Gazze'de durumun en kötü kâbustan bile daha kötü olduğunu ve burada onurlu yaşamdan bahsetmenin mümkün olmadığını belirtti.Gazze'deki hükümet, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yakıt tükendiği için sağlık hizmetlerinin durmak üzere olduğunu duyurdu.İsrail'in katliamlarına en başından itibaren her türlü desteği veren ABD, Yemen'deki Husileri hedef almaya da devam ediyor. Husiler, Gazze'deki saldırılarını durdurmaları için Kızıldeniz üzerinden İsrail'e giden gemileri hedef alıyordu. İsrail ve kendi ticari çıkarlarını korumak için harekete geçen Beyaz Saray yönetimi perşembe gecesi İngiltere ile birlikte Yemen'e 72 füze fıtlatmıştı. Dün ise ABD güçleri, Yemen'de Husi güçlerine karşı yeni bir saldırı düzenledi. Washington, bir radar tesisinin vurulduğunu söyledi. Son saldırıda Yemen tarafında ölen ya da yaralanan olmadı. Başkent Sana ve ülkenin batısı ve kuzeyinin büyük bölümünü kontrol altında tutan İran destekli Husiler, Kızıldeniz'deki saldırılarının süreceğini söylüyor. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Yemen'deki Husileri "terörist grup" olarak tanımladı.