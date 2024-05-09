Saldırıya uğrayan Müslümanlar polise gidemiyor

Avrupa'daki İslam karşıtlığı bir kez daha belgeleriyle kanıtlandı. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) araştırmacısı Almaz Teffera, Almanya'da artışa geçen Müslüman karşıtlığına ilişkin Anadolu Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Almanya'da uzun yıllardır var olan Müslüman karşıtlığının son yıllarda artış gösterdiğine dikkati çeken Teffera, "Alman hükümetinin görevlendirdiği bir grup bağımsız uzman tarafından 3 yıl boyunca yürütülen kapsamlı araştırma Müslümanlara ve Müslüman olarak algılanan kişilere yönelik düşmanlığın Alman toplumu genelinde yaygın olduğunu göstermiştir" dedi.Almanya'da 5 milyondan fazla Müslüman'ın yaşadığına, buna karşın günlük hayatta dışlanma ve ayrımcılığa maruz kaldıklarına dikkati çeken Teffera, "Almanya'da İslamofobik saldırıya uğrayanlar güvenmediği için polise bile gitmiyor. Almanya'da İslamofobik saldırıya uğrayan her 10 Müslüman'dan 9'u yetkili mercilerin ilgilenmeyeceği düşüncesiyle polise şikâyette bulunmuyor. Alman makamları Müslüman karşıtlığı hakkında yeterli donanıma sahip değil" dedi. Nüfusu 84 milyondan fazla olan Almanya, Fransa'dan sonra Batı Avrupa'da en fazla Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke durumunda bulunuyor. TBMM İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Komisyonu verilerine göre son 5 yılda Avrupa'daki 10 kişiden 4'ü etnik kökenleri, ten renkleri veya dinleri nedeniyle ayrımcılığa maruz kalıyor. Hollanda'da da dini saikle gerçekleşen saldırıların yüzde 67'si Müslümanlara karşı işlendi.INSA adlı araştırma şirketinin anketi, Alman halkının Müslüman mülteciye karşı olduğunu ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 52'si, Almanya'nın artık İslam ülkelerinden mülteci kabul etmemesi gerektiğini dile getirdi.