Saldırıyı PKK yaptı

Irak Meclisi'ndeki Sünni es-Siyade Koalisyonu Başkanı Hamis Hançer, Dohuk kentinde meydana gelen ve sivilleri hedef alan saldırının bir terör örgütü saldırısı olduğunu belirterek bu terör unsurlarının önüne geçilmesini istedi. Irak Meclisi'nde en geniş Sünni milletvekili sayısına sahip olan Hançer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dohuk olayında sinsi bir terör örgütü oyunu olduğunu ve saldırıyı bölgedeki terör mafyalarının yaptığını ifade etti. Irak'ın Türkiye ile olan sınırında terör örgütü PKK ve bazı yerel silahlı milislerin desteğiyle bu elim olayın yapıldığını aktaran Hançer, hükümetin tez vakit bunlara karşı ciddi adım atmasını talep etti.Ülkenin egemenliğinin korunması için Iraklıların tamamının birleşerek bu teröristlere karşı koymasını isteyen Hançer, Irak hükümetinin bu terör unsurlarına karşı aciz durumda kalmasını esefle karşıladığını dile getirdi. Zaho ilçesinde çarşamba günü bir dere kenarına yapılan saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı açıklanmıştı. Saldırının ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısında olduğu belirtilmiş ve "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, sivillere yönelik herhangi bir saldırısı olmamıştır" denilmişti.Diyarbakır Barosu yönetimi hakkında, baronun sosyal medya hesabından "Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) suçlayan" paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle inceleme başlatıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Irak'ın Dohuk vilayetinin Zaho ilçesinde sivillerin ölümüne neden olan saldırıya ilişkin Diyarbakır Barosu'nun Twitter hesabından "TSK'yı suçlayan" paylaşımlar yapıldığını belirledi. Başsavcılık, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Diyarbakır Barosu yönetimi hakkında inceleme başlattı./ SABAH