Şam’da ikinci Cumaya on binler akın etti: “Bizim komutanımız Muhammed” nidaları

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esad'ın kaçmasının ardından Suriye'de oluşan bayram havası sürüyor. Esad'ın gidişinden sonra ayrı düştükleri vatanlarına dönen binlerce Suriyeli, tarihi öneme sahip olan Emevi Camii'ne akın etti. Emevi Camii'nde ikinci cuma namazını kılmanın heyecanını yaşamak isteyen onbinlerce kişi saat 11.00 itibarıyla camiye alınmaya başladı. Şam, Halep, Münbiç, Hama, Humus, Tel Rıfat ve İdlib gibi bölgelerde yaşayan Suriyeli müslümanlar, baskı olmadan cuma namazını kılmak için camilere gelmenin sevincini yaşadı.

Emevi Camii'nde toplanan onbinler birlik ve beraberlik tablosu çizdi. Hep birlikte saf tutuldu. Camide geniş güvenlik önlemleri alındı. Cami avlusunun 7 bin metrekarelik alanı tamamen dolu. Avluyu dolduran kalabalık dışarıya taştı. Namaz öncesinde ve sonrasında camide ve çevresinde herhangi bir taşkınlık yaşanmadı.

HAFIZ ESAD'IN İSMİ KAZINDI

Emevi caminin duvarında asılı olan taş yazı kalabalığın dikkatini çekti. "Sonsuza kadar Esad" yazısı camii duvarına merdiven dayayan kalabalık tarafından çekiçle parçalandı. Esad'ın ismi parçalanırken kalabalık tekbir getirdi.

BİZİM KOMUTANIMIZ MUHAMMED

Onbinler ikinci Cuma namazı için Emevi camini tamamen doldurdu. İçeriden yer bulamayanlar cami avlusunda namazlarını kıldı. Namazından ardından onbinler hep bir ağızdan tekbir ve "Bizim komutanımız Muhammed" nidaları ile camiden ayrıldı.