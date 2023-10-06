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Giriş Tarihi: 7.10.2023

Şam’ı sarsan saldırı: 89 ölü, 277 yaralı

Şam’ı sarsan saldırı: 89 ölü, 277 yaralı
Suriye'nin Humus kentindeki bir askeri okulda önceki gün düzenlenen mezuniyet törenine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısında can kaybı 89'a yükseldi. Suriye Sağlık Bakanlığı 31'i kadın ve 5'i çocuk olmak üzere 89 kişinin öldüğünü, 277 kişinin de yaralandığını duyurdu. Suriye Savunma Bakanlığı ise "Uluslararası alanda tanınan ve desteklenen terörist gruplar, Humus'ta mezuniyet törenini hedef aldı" açıklamasını yaptı. Saldırıda Suriye Savunma Bakanı Ali Abbas'ın da yaralandığı iddia edildi. Saldırıyı üstlenen olmadı.
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Şam’ı sarsan saldırı: 89 ölü, 277 yaralı
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