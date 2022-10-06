Sansür değil güvence! ‘Karşıyız ama bilgimiz yok’

İNTERNET MEDYASI ÇALIŞANLARI BASIN KARTI ALABİLECEK

İşte Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nın kazandırdıkları:

1- İnternet medyası yasal bir zemine oturuyor. Bir gazete için geçerli olan kurallar internet sitesi için de geçerli olacak. 'İnternet Haber Sitesi' ibaresi Basın Mevzuatı'na girecek. Bu platformda çalışan kimseler Basın İş Kolu üzerinden mesleklerini icra edebilecek.

2- İnternet medyası mensupları da Basın Kartı alabilecek. Gazetecilere tanınan hak ve imtiyazlardan faydalanmak için sahip olunması gereken Basın Kartı yeni yasayla birlikte şartları karşılayan internet habercilerine, spikerlerine, editörlerine ve yayıncılarına da verilebilecek.