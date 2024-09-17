Sansürcü META

Facebook ve Instagram'ın sahibi ABD'li Meta şirketi, "dış müdahale faaliyetleri" bahanesi ile haber ajansı Rossiya Segodnya ve devlet kanalı RT dahil bazı Rus medya kuruluşlarını platformlarından yasakladı. Eski bir Facebook yöneticisi olan Ryan Hartwig META'nın ABD hükümetiyle koordinasyon içinde çalıştığını söyledi. Kendilerine yönelik herhangi bir tedbir sonrasında "ifade özgürlüğü" yalanıyla dünyayı ayağa kaldıran Meta kendi yetkilerinde ise istediği yasağı uyguluyor. ABD'li şirket İsrail karşıtı paylaşımları da sıkça sansürlüyor.