Şara ilk ziyaretini Türkiye’ye yapacak

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara'nın ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yapacağı iddia edildi. İran yarı resmi Mehr ajansında yer alan iddiaya göre, Suriye'deki yeni yönetimin liderliğini yapan Heyet-i Tahrir'üş Şam'ın lideri Ahmed Şera'nın ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yapacağı öne sürüldü. Şara'nın Türkiye yapacağı belirtilen ziyaretinde "Türkiye'nin verdiği her tür desteğe karşılık bu ziyaretin sembolik olduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edeceği" ileri sürüldü. Ziyaretle ilgili Suriye veya Türkiye tarafından bir açıklama yapılmadı. Suriye'de yeni yönetimin başa geçmesi sonrası ilk kez MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şara'yı başkent Şam'da ziyaret etmişti.