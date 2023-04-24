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Giriş Tarihi: 25.4.2023

Şarlatanlar yine sahnede

ANKARA
Şarlatanlar yine sahnede
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları konusunda yaptığı yazılı açıklamada "soykırım" ifadesini kullanmasına sert tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, "Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede! Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz" ifadelerini kullandı.



KİMSENİN HADDİ DEĞİL
Sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına yanıt veren Çavuşoğlu, "Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede! Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz. Bu tutumlarında ısrar eden fırsatçılar, art niyet ve ikiyüzlülükleriyle hatırlanacaktır. Yüce Türk Milleti'ne tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir" dedi.
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Şarlatanlar yine sahnede
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