Şati Mülteci Kampı yine fosfor bombasıyla vuruldu

İsrail bir ayı aşkın süredir Gazze Şeridi'nde vahşice katliam yapıyor. İsrail uçakları ve topçu birlikleri dün de Gazze'nin Tel el-Heva bölgesindeki Kudüs Hastanesi'nin çevresini, Şati ve el-Megazi mülteci kamplarını, Zeytun Mahallesi'ni ve Beyt Hanun bölgesindeki birçok yeri bombaladı. İşgalci güçler sivillerin bulunduğu Şati Mülteci Kampı'nı yine yasaklı fosfor bombalarıyla vurdu. Gazzeli yetkililer, bombardıman sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. İsrail ayrıca Mısır'a yaralı taşıyan ambulansların geri dönüşüne de izin vermedi.İSRAİL bir ayı aşkın süredir Gazze Şeridi'nde vahşice katliam yapıyor. İsrail uçakları ve topçu birlikleri dün de Gazze'nin Tel el-Heva bölgesindeki Kudüs Hastanesi'nin çevresini, Şati ve el-Megazi mülteci kamplarını, Zeytun Mahallesi'ni ve Beyt Hanun bölgesindeki birçok yeri bombaladı. İşgalci güçler sivillerin bulunduğu Şati Mülteci Kampı'nı yine yasaklı fosfor bombalarıyla vurdu. Gazzeli yetkililer, bombardıman sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. İsrail ayrıca Mısır'a yaralı taşıyan ambulansların geri dönüşüne de izin vermedi.