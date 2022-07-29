Satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Hollanda'nın Deventer kentindeki bir fırına satırla giren hırsızı elindeki toz beziyle kovalayan Konyalı Latife Peker, ülkede gündem oldu. Mevlana isimli fırını işleten Peker, elindeki toz bezi ve cam silme suyuyla temizlik yaparken yüzü kapalı satırlı bir hırsız doğrudan fırının kasasına yöneldi. Anında hırsıza karşı koyan 47 yaşındaki üç çocuk annesi Peker, hırsıza vurmaya başladı.Peker ile bir müddet boğuşan hırsız, yere düştükten sonra fırından kaçmaya çalıştı. Tam o sırada, fırına giren Hollandalı bir adamla da kısa süre boğuşan hırsız, yaka paça dışarı çıkıp bisiklete binip kaçtı. Dükkânın güvenlik kamerasına yansıyan ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler hızla yayıldı. Cesareti ile şaşkınlık yaratan Peker, yerel medyaya yaptığı açıklamada, olayların bir anda geliştiğini ve hırsızın elindeki satırı görmediğini belirtti. Peker, ölümü hiç düşünmediğini söyledi.