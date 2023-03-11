Savaş Bahmut’ta kilitlendi

Biryılı geride bırakan Ukrayna-Rusya savaşında ateş çemberine dönen stratejik önemdeki Bahmut'ta durum kritik. İngiliz istihbaratı, Ukrayna'nın kuşatma altındaki Bahmut kentinin doğu kesiminin artık büyük ölçüde Rus paralı asker grubu Wagner'in kontrolü altında olduğunu bildirdi. Ukrayna ordusunun hâlâ şehrin batısını kontrol ettiği ifade edildi. Şehir merkezinden geçen Bahmutka Nehri'nin artık cephe hattı olduğu belirtilirken Kiev güçlerinin 200 ila 800 metre genişliğindeki bir açık arazi şeridi boyunca uzanan nehrin üzerindeki ana köprüleri yıktığı kaydedildi.