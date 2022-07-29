Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile görüşmesinin ardından bakanlığın İstanbul temsilciliğinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu, Ukrayna'da kalıcı ateşkesin sağlanabilmesi için üçüncü ülkelerin de destek vermesi gerektiğini belirterek, "Eninde sonunda bu savaş diplomasi masasında bitecek. Bir an önce tarafları diplomasi masasına döndürmek için Türkiye olarak biz elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'na giden süreci anlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin ilgili birçok kurumuyla verdiği çabalar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlerle görüşmeleri sayesinde yalnızca Ukrayna tahılının değil, Rus tahıl ve gübresinin ihracatının önündeki engelleri kaldırdıklarını dile getirdi. Çavuşoğlu, Koordinasyon Merkezi'nin kurulduğunu ve teknik düzeyde çalışmaların devam edeceğini anımsatarak, "Temennimiz kesintiye uğramadan, sorunla karşılaşmadan bu ihracat gerçekleşsin. Öncelikle acil ihtiyacı olan ülkelere tahıl, buğday ulaşabilsin" dedi.Geçen yıl Gürcistan ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılını kutladıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Gürcü mevkidaşıyla iki ülkeyi ilgilendiren güvenlik konularını da ele aldıklarını aktardı. Çavuşoğlu, FETÖ konusunda Gürcistan'dan beklentilerini muhatabıyla paylaştığını söyledi.