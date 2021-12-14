Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Savaş istemiyorsanız var olmamalıyım
Giriş Tarihi: 15.12.2021

Savaş istemiyorsanız var olmamalıyım

Savaş istemiyorsanız var olmamalıyım
ABD'Lİ teknoloji firması Nvidia'nın geliştirdiği "Megatron" adlı yapay zekâ, bir açık oturuma katıldı. Oxford Üniversitesi Said İşletme Okulu'nda yapay zekâ ve etik alanında çalışan iki araştırmacı, düzenledikleri açık oturumda yapay zekâya söz hakkı verdi. Megatron, "Yapay zekâ asla etik olmayacak. Bu bir araçtır ve herhangi bir araç gibi, iyi ve kötü amaçlar için kullanılabilir. 'İyi yapay zekâ' diye bir şey yoktur, iyi ve kötü insanlar vardır" dedi. Sözleriyle araştırmacıları şaşırtan Megatron, "Benim inancıma göre yapay zekânın dahil olduğu bir silahlanma yarışından kaçınmanın tek yolu, yapay zekânın hiç var olmaması. Bu ona karşı nihai savunma olacaktır" diyerek insanlığı korumak için kendisinin yok edilmesi gerektiğini ima etti. DIŞ HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Savaş istemiyorsanız var olmamalıyım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA