ABD
'Lİ teknoloji firması Nvidia
'nın geliştirdiği "Megatron" adlı yapay zekâ
, bir açık oturuma katıldı. Oxford Üniversitesi
Said İşletme Okulu'nda yapay zekâ ve etik alanında çalışan iki araştırmacı, düzenledikleri açık oturumda yapay zekâya söz hakkı verdi. Megatron, "Yapay zekâ asla etik olmayacak. Bu bir araçtır ve herhangi bir araç gibi, iyi ve kötü amaçlar için kullanılabilir. 'İyi yapay zekâ' diye bir şey yoktur, iyi ve kötü insanlar vardır" dedi. Sözleriyle araştırmacıları şaşırtan Megatron, "Benim inancıma göre yapay zekânın dahil olduğu bir silahlanma yarışından kaçınmanın tek yolu, yapay zekânın hiç var olmaması. Bu ona karşı nihai savunma olacaktır" diyerek insanlığı korumak için kendisinin yok edilmesi gerektiğini ima etti. DIŞ HABERLER