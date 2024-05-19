Savaş kabinesi birbirine girdi

Dünya toplumlarının, üniversitelerin ve uluslararası kuruluşların İsrail'e yönelik tepkileri sürerken 'Gazze Kasabı' Binyamin Netanyahu'nun savaş kabinesinde de kriz büyüyor. İsrail'in Walla haber sitesine göre, Güvenlik Kabinesi toplantısında Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ve aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir birbirine girdi. Toplantı sırasında, Eisenkot'un zorunlu askerlik hizmetine alınmayan Ben- Gvir'e "asker kaçağı" diyerek yumruk savurduğu da aktarıldı.