Savaş kapıda! İngiltere’den uyarı: Tehlike gerçek...

"RUSYA, AVRUPA GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKUYOR"

Bakan Truss, İngiltere olarak 'özgürlük ve demokrasiyi' savunmada pay sahibi oldukları için gurur duyduklarını ifade ederek, "Yine de Rusya, pervasız davranışı ve haksız saldırganlığıyla zor kazanılan bu Avrupa'nın bu ilerleyişini tehlikeye atıyor. Rusya için savaş alanından ziyade diplomatik olarak diyalog kurmak çok önemli. Bu nedenle, NATO'daki müttefiklerimizle birlikte ve G7 Başkanlığı aracılığıyla birçok kez, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesinin, ortaklarımızla benzeri görülmemiş bir koordineli yaptırım paketi de dahil olmak üzere, ciddi maliyetleri olan büyük bir stratejik hata olacağını söyledik" dedi.