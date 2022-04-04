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Haberler Dünya Haberleri Savaş nedeniyle yerlerinden olan Ukraynalı mültecilere Polonya'da yardımlar devam ediyor
Giriş Tarihi: 4.4.2022 11:31

Savaş nedeniyle yerlerinden olan Ukraynalı mültecilere Polonya'da yardımlar devam ediyor

AA
Savaş nedeniyle yerlerinden olan Ukraynalı mültecilere Polonya’da yardımlar devam ediyor

Savaş nedeniyle Polonya'y giden Ukraynalı mültecilere hız kesmeden yardım ediliyor. Polonya'nın başkenti Varşova'ya gelen sivillere tren istasyonuna özel bakım merkezleri kuruldu. Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilere istasyonda bilgiler veriliyor.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan ayrılan mülteciler, Polonya'nın başkenti Varşova'ya gelmeye devam ediyor. Polonya'nın "Avrupa'ya açılan en önemli kapılarından biri" olarak bilinen Varşova'da merkez tren istasyonu, Ukrayna'dan kaçarak başta Berlin olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine geçmek isteyenlerin uğrak noktası haline geldi.

ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ VAR

Çok sayıda yardım kuruluşu, istasyonda kurdukları çadırlarla Ukraynalı mültecilere yardımcı olmaya çalışıyor. Varşova merkez tren istasyonunda aralarında çok sayıda çocuğun da yer aldığı Ukrayna vatandaşlarına özel bilgi merkezleri bulunuyor.

ÜCRETSİZ KULLANIMA AÇIK

Polonya itfaiye teşkilatı personeli de Varşova'ya gelen Ukraynalılara gönüllü olarak yardım ediyor. Uzun bilet kuyruklarının dikkati çektiği istasyonda mültecilere ücretsiz telefon hattı alma imkanı da sunuluyor. İstasyonda İspanya ve İngiltere bayraklarının bulunduğu merkezlerde Ukraynalı mülteciler, seyahat prosedürleri hakkında bilgilendiriliyor. Ukraynalı mülteciler Polonya içinde trenleri ve toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabiliyor.

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Savaş nedeniyle yerlerinden olan Ukraynalı mültecilere Polonya'da yardımlar devam ediyor
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