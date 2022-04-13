Savaş suçları ekibi kanıt topladı

RUS ordusunun katliam yaptığı iddia edilen Ukrayna'nın Buça şehrinde Azize Andria Kilisesi'nin iç avlusunda 4 gün sonra ikinci toplu mezar bulundu. İlk gün ikinci mezardan çıkarılan 8 ceset, kimlik tespiti yapılması için ilgili merkeze gönderildi. İki mezardan bugüne kadar 57 cesedin çıkarıldığı bilgisi verildi. Dünya medyasının ceset çıkarma çalışmalarını takip ettiği kilise avlusunda Fransa'nın gönderdiği 'Savaş Suçları Araştırma Ekibi' de görev yaptı. İki adli tıp doktoru, savcı ve Ulusal Jandarma Suç Araştırma Enstitüsü'nden (IRCGN) suç mahalli ve teşhis uzmanı 15 jandarmadan oluşan ekip toplu mezarların açılışı sırasında savaş suçu sayılabilecek kanıtları topladı. Buça'daki toplu mezarlardan çıkarılan çoğu cesette ense, diz ve vücudun diğer bölümlerinde kurşun izleri görülüyor.