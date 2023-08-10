Savaş yayılıyor gözler Ankara’da

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş 534 gündür sürüyor. Birkaç haftadır ise yeni cepheler açılıyor. Karadeniz'de gemiler risk altına girerken, yolcu uçakları da İHA'larla karşı karşıya kalıyor. Uzmanlara göre savaşın şiddetlenmesinin bazı nedenleri şunlar:Avrupa ve ABD'nin silah desteğini artırdığı Ukrayna, kaybettiği toprakları geri almak için karşı harekâta geçmiş durumda. Kış gelmeden sonuç almak istiyorlar.Kiev yönetimi ayrıca geçtiğimiz günlerde "Savaş yakında tamamen Rusya topraklarına taşınacak" açıklamasını yapmıştı. O günden beri Rusya topraklarına yönelik saldırılar artmış durumda.Rusya tarafının ise Polonya üzerinden Avrupa'yı tehdit ettiği düşünülüyor.Eylül ayında Hindistan'da G-20 Zirvesi yapılacak. Kremlin'den bir kaynağa göre Rusya Devlet Başkanı Putin'in "yeniden dünya sahnesine çıkmak" için zirveye katılması gündemde. Putin, G-20 öncesinde elini güçlendirmek istiyor.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) Moskova ve Sivastopol'a saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. Rus basınına göre Türkiye'den Moskova'ya uçan bir uçak St. Petersburg'daki Pulkovo Havalimanı'na yönlendirildiSAVAŞIN yayıldığı bir diğer alan Karadeniz. New York Times, "Karadeniz, NATO için Ukrayna kadar önemli bir savaş alanı" başlığını attı. Rusya'nın tahıl girişiminden çekilmesinin ardından gerilimin arttığına dikkat çekilen haberde, "Rusya, kıyıları vurmaya başladı, Ukrayna, Rus gemilerine saldırıyor" denildi.