Savaşı kışkırtan ABD artık kaçış planı yapıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat 2022'de, Avrupa tarihinin 1945'ten sonraki en büyük savaşını başlattı. Ukrayna Savaşı başladığında kimse yıllarla hesap edileceğini öngörememişti. Birkaç ay sürer denilen savaşta üçüncü yıla girilirken iki taraf da cephede ilerleme kaydedemiyor. Savaşın başında Putin'in hedefi, Kiev'i kuşatıp hükümeti düşürmek, yerine Rusya'ya bağlı kukla bir hükümet kurmaktı. Ukrayna ordusu, beklentileri aşan bir direniş gösterince hedefini küçültmek zorunda kaldı. Savaşın ikinci ayı sona ermeden, Kiev'e 40 kilometre uzaklıkta durdurulan Rus birlikleri çekilmek zorunda kaldı. Putin bundan sonra hedefini, ülkenin doğusundaki dört kentle sınırladı. Kiev yönetimi, Batı'dan hem askeri hem diplomatik destek görüyordu. Tanklar, füze savunma sistemleri, uçaklar... Ukrayna ordusuna büyük askeri yardımlar yapıldı. Ancak yetmedi. Rus ordusu 300 bin takviye askerle Donbas bölgesine yeniden saldırıya geçti. Moskova, savaşın ikinci yılında iki büyük başarıdan birine imza attı. Mayısta Donetsk'e bağlı Bahmut'u ele geçirdi. Bahmut, savaşın en uzun ve en kanlı cephesi olarak kayıtlara geçti. Savaşın ikinci yılı sona ererken Ruslar bu kez Avdiivka'yı ele geçirdi. Stratejik öneme sahip kent için yine aylarca savaş verildi. Rus ordusu, enkaza çevirdiği hayalet kente girdi. Ukrayna ordusunun komuta kademesinde de değişikliğe gidilerek genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanları görevden alındı.Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında iki yıl geride kalırken ABD merkezli New York Times gazetesinde Moskova yönetimine uygulanan yaptırımları ele alan bir haber yayınlandı. İşte üçüncü yılına giren savaşa dair bazı son gelişmeler:New York Times'ın makalesinde "ABD'nin Rusya'yı izole etme girişimleri başarısızlıkla sonuçlandığı" vurgulandı. Petrol ve gaz rezervleri sayesinde Moskova'nın ülkede mali ve siyasi istikrarı sağladığı kaydedildi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki askeri hedeflere saldırma hakkına sahip olduğunu" söyledi. Financial Times, bunun askeri ittifak liderinin söyleminde önemli bir değişiklik olduğunu yazdı.Kırım'ın ilhakının 10'uncu yılında 52 ülke, Rusya'yı Ukrayna topraklarından çıkmaya çağırdı.Wall Street Journal'da yayınlanan "ABD Ukrayna'yı terk edecek mi?" başlıklı makalede, "ABD'nin Ukrayna'dan bıktığı" savunuldu. Rusya'dan "AB, ABD'nin uydusu haline geldi" açıklaması geldi.Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki savaş ikinci yılını geride bırakırken, çatışmaların Ukrayna üzerindeki yıkıcı etkisinin büyüdüğünü, bölgesel ve küresel düzeydeki olumsuz sonuçlarının derinleştiğini kaydetti. Diplomatik süreci yeniden canlandırmaya imkân verecek şartların en nihayetinde ortaya çıkacağına inanıldığına dikkat çekilerek, "Adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına yönelik çabalarımızı devam ettireceğiz" denildi. ANKARA