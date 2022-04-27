Savaşın acısı felç etti! Kiev’de bir kasaba daha yok oldu

Rus kuvvetlerinin çekilmesiyle evlerine dönen kasabalılar evlerinin yerine sadece moloz yığınlarıyla karşılaştı. Rus güçlerinin bombardımanlarında evlerini kaybeden vatandaşlar, moloz yığınları arasından buldukları kullanılabilecek eşyalarını araçlarına yükleyip kasabayı terk ettiler.





Bombardımanlar nedeniyle hayalet kasabaya dönen bölgede birçok hayvanda sahipsiz kalırken, bakıma ihtiyacı olan 125 köpeğin gönüllüler tarafından Kiev'de bir merkeze götürüldüğü öğrenildi.





"EŞİM ACIYA DAYANAMADI"

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı saldırılardan önce Moschun kasabasında yaşayan Zayika hanım, günler sonra evine döndü ancak evine çok sayıda roket isabet etmişti. Evinin içindeki molozları temizleyen Zayika hanım, yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Bombardımanların başlamasıyla eşiyle birlikte kasabayı terk ettiklerini kaydeden Zayika hanım, eşinin yaşadıkları acıya dayanamayarak felç kaldığını ve şuan hastanede tedavi gördüğünü söyledi.





"EVİMDEN GERİYE NELER KALDIĞINI GÖREBİLİRSİNİZ"

Yıllardır bu kasabada yaşadığını ve bombardımanlar nedeniyle evinin harabeye döndüğünü belirten Ziyaka hanım, "Hava soğuk, her şey paramparça. Eşim şuan hastanede, onu yaşanacak bir yere götürmemiz gerekiyor çünkü hastanede insanların uzun süre kalmasına izin vermiyorlar. Felç oldu, yürüyemiyor, oturamıyor, kaşıktan besliyorum. Annemin evi yok, yıkıldı. Evimden geriye sadece neler kaldığını görebilirsin, hepsi bu" dedi.