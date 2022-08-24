Savaşın gölgesinde bağımsızlığını kutladı

UKRAYNA, bağımsızlığının 31. yıldönümüne savaşın gölgesinde girdi. Ülkenin Bağımsızlık Günü'nde, Rusya'nın Kiev'e saldırı düzenleyebileceği endişesiyle, halka açık kutlamalar yapılmadı. Önceki yıllarda başkent Kiev'de yapılan askeri geçit töreni de iptal edildi. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, yayımladığı Bağımsızlık Günü mesajında "Hangi orduya sahip olduğunuz umurumuzda değil, sadece toprağımızla ilgileniyoruz. Bunun için sonuna kadar savaşacağız" ifadesini kullandı. Başta Türkiye olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesi Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.