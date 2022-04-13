Savaşın gölgesinde evlilik

Savaşın acı yüzünü gösterdiği başkent Kiev'de dünyaevine giren genç çiftin mutluluğu bir an olsun savaşı unutturdu. Uzun zaman önce evlenmeye karar veren ancak savaş nedeniyle evliliklerini ertelemek zorunda kalan Viktoria ve Artem, önce Kiev sokaklarında fotoğraf çektirdi sonra dünyaevine girdi. Mutluluklarını SABAH muhabiri ile paylaşan Viktoria ve Artem, "Hayat devam ediyor. Bir arkadaşımızın çocuğu dünyaya geldi, biz evleniyoruz. Yaşamak istiyoruz. Fakat ellerimizi çok bağlıyor. Ama bu da, sığınakta oturup bir yerde saklanmak için sebep değil. Yaşamalıyız. Yaşamaya devam etmezsek zafer olmayacak" dedi.