Savaşın gölgesinde panik! UFO anbean kaydedildi: Ukrayna görüntüleri yayınladı

Rusya Ukrayna savaşına, bu kez de UFO gölgesi düştü. İngiliz Daily Mail, Ukrayna'nın 406. Taburu'nun, savaş bölgeleri üzerinde gezinen UFO'yu görüntülediklerine yer verdi.
İngiliz gazetenin haberine göre görüntüler, Şubat ayında 406. Tabur tarafından, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin (UAF) ülkeyi Rusya'nın iki yıldır süren işgaline karşı savunma çabalarında kullandığı 300'den fazla quadcopter drone'dan biri aracılığıyla çekildi.
İddiaya göre çatışma bölgesinde keşif uçuşu yapan Ukrayna askerleri bir UFO ile karşılaştı. "Disk şeklindeki UFO, Ukrayna ordusu tarafından savaş bölgesinde filme alındı' başlıklı haberde 'Nesnenin boyutu, yüksekliği ve şekli bir sır olarak kalırken, drone'un kendi yüksekliği, görünen nesnenin 30 mil (46 kilometre) uzakta büyük bir araç olabileceğini gösteriyor" ifadelerine yer verilen haberde askerlerden biri, nesnenin 'kesinlikle bir UFO' olduğunu beyan etiği öne sürüldü.
Uzmanların yorumlarına göre, termal görüntüleme drone'unun sıcaklık aralığına bağlı olarak, UFO çevresinden daha sıcaktı.
Ukrayna birlikleri savaş alanında UFO'yu saniye saniye kaydetti | Video
Görüntülerin kaydedilmesinin ardından bunun "Fata Morgana" etkisi olup olmadığı tartışmaya açıldı. Görüntülerin viral olmasının ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı bu duruma dikkat çekti.
Buna göre adını Kral Arthur efsanesindeki bir büyücüden alan serap görme hali, daha yüksek rakımdaki sıcak hava katmanı ve daha alçaktaki soğuk hava katmanının, havadaki yansımalarını yaratacak şekilde ışığı kıran veya büken bir 'atmosferik kanal' oluşturmasıyla meydana gelinen görüntüyü tanımlıyor.
Fata Morgana, hem karadan hem de denizden görülebilse de bazı uzmanlar, 406. UFO'nun Ukrayna üzerinde tespit ettiği kadar statik ve hareketsiz bir fenomen örneğini görmenin nadir olduğunu belirtti.