Savaşın gölgesinde panik! UFO anbean kaydedildi: Ukrayna görüntüleri yayınladı

Buna göre adını Kral Arthur efsanesindeki bir büyücüden alan serap görme hali, daha yüksek rakımdaki sıcak hava katmanı ve daha alçaktaki soğuk hava katmanının, havadaki yansımalarını yaratacak şekilde ışığı kıran veya büken bir 'atmosferik kanal' oluşturmasıyla meydana gelinen görüntüyü tanımlıyor.

Fata Morgana, hem karadan hem de denizden görülebilse de bazı uzmanlar, 406. UFO'nun Ukrayna üzerinde tespit ettiği kadar statik ve hareketsiz bir fenomen örneğini görmenin nadir olduğunu belirtti.