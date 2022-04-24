Savaşın gölgesinde Paskalya

Ülkenin güneyinde ve doğusunda ağır bombardımanlar devam ederken, savaşın başladığı ilk günlerde Polonya ve Romanya'ya giden bazı vatandaşlar Paskalya bayramını aileleriyle birlikte kutlamak için ülkelerine geri döndü.

Kiev'de uzun bir aradan sonra çok sayıda vatandaş Paskalya bayramı dolayısıyla dışarı çıktı ve kiliselerde düzenlenen ayine katıldı.

Bir sepet içine koydukları Paskalya yumurtası, geleneksel ekmek ve kurabiyeler ile birlikte kiliselere akın eden vatandaşlar önce dua etti. Daha sonra da yanlarında getirdikleri sepetteki yiyeceklerin kutsanması için sıraya girdi.

Paskalya bayramının savaş döneminde gerçekleşmesi nedeniyle üzüntü duyduğunu söyleyen Oksana Zimovchen, çok korkunç bir dönemden geçtiklerini belirtti.

Zimovchen, "Bugün bizim dini bayramımız ve bunu evde kutlamak istiyorduk. Ben kendim Harkovluyum. Ben durumdan dolayı buraya geldim ama sonsuza kadar değil. Ben umuyorum ki yakında savaş bitecek ve biz döneceğiz." şeklinde konuştu.

Manzarayı görünce tekrar gözyaşı dökeceklerini ifade eden Zimovchen; "Buraya acımı biraz olsun dindirmek için geldim. Ukrayna topraklarını savunan askerler için dua ediyorum." şeklinde konuştu.

Zimovchen; "Umarım bu savaş bir an önce sonlanır ve bu kötü günler geride kalır" dedi.

SABAH muhabirine açıklamada bulunan Papaz Feodosiy Vlaska ise, barış ve özgürlük vurgusu yaparak Ukrayna askerleri için sürekli dua ettiklerini söyledi.

Kiliseleri sivil vatandaşların yanı sıra çok sayıda Ukrayna askeri de ziyaret etti.

Diğer yandan Ukrayna hükümeti, Paskalya bayramı dolayısıyla başkent Kiev ve çevresinde savaş önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik yeni önlemler de aldı.

Başkent Kiev'de güvenlik önlemleri de artırıldı. Ukraynalı yetkililer, ağır bombardımanların devam ettiği bölgelerde Rusya'dan gelebilecek herhangi bir provokasyona karşı vatandaşların sokağa çıkmaması konusunda uyarıda bulundu.

Ayrıca vatandaşların çevrimiçi yapılacak törenlere katılmasını istedi.