Savaşın gölgesinde SABAH’a konuştular: Teslim olmayacağız...

Zlatuh ve beraberindekiler buraya da saldırı başlayınca kaçmak istedi. Ancak bölgeden uzaklaşmalarının tek yolu olan köprünün saldırıyla yıkıldığını gördüler. Sığındıkları kilerdeki erzağın sınırlı olduğunu belirten Zlatuh, bebek için mamanın da kalmadığını aktardı.

"TÜRKİYE'YE ŞÜKRAN DUYUYORUZ"

Türkiye'ye desteği için ülkesi adına şükranlarını bildiren Zlatuh, yaşananların uluslararası hukuka ve insanlığa karşı bir suç olduğunu kaydederek Rusya'nın bir an evvel saldırısını durdurmasını istediğini vurguladı.

Zlatuh ayrıca geçtiğimiz günlerde kanser olan eşi Krill'in tedavisi için Türkiye'ye geldiklerini, eşini burada bırakarak işleri dolayısıyla Ukrayna'ya döndüğünü anlattı.

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