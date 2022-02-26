Savaşın gölgesinde SABAH’a konuştular: Teslim olmayacağız...

Rusya tarafından işgal edilen Ukrayna'dan acı haberler gelmeye devam ediyor. Farklı ülke vatandaşları ülkeyi terk ederken Ukraynalılar toprakları için mücadeleye girişti. SABAH'a açıklamada bulunan Ukraynalılar, ülkelerinde işgalin bir an önce durmasını istiyor.
Zaparojia'da yaşayan Vitaliy Sureviç de 2 çocuğu ve eşiyle birlikte endişe içinde vatanındaki işgalin durmasını istiyor. 'Kardeş gibi' gördükleri Ruslar ile resmen savaş halinde olduklarına dikkat çeken Sureyiç, Rusların işgallerinin karşısında Ukraynalıların tepkisiyle karşılaşmayı beklemediklerini ifade etti.
"RUS BİRLİKLERİ BÜYÜK ZAYİAT VERİYOR"
Rus birliklerinin her gün büyük zayiatlar verdiğini belirten Sureyiç, "Bölgelerin çoğunda, mesela Kırım'dan çıkışta Mairopol, Depe, Harkov ve Zaparojia taraflarında Rus birliklerinin benzin, mazot, su ve yiyecekleri bitmiş durumda. Hareket edemiyorlar." dedi. Silah alamayan gençlerin molotof kokteyli ile Rus tank ve zırhlı araçlarını püskürtmeye çalıştığını kaydeden Sureyiç, en son teknoloji Rus helikopterlerinin birer ikişer düştüğü söyledi.
"BAYRAKTAR GÖNDERİN"
Türk yetkililere seslenen Sureyiç, "Bayraktar gönderin, çünkü onlar çok işe yarıyor" diyerek Türk SİHA'sı Bayraktar TB2'lerden söz etti. İki çocuğu ve eşiyle birlikte direnen Sureyiç, "Teslim olmayacağız, direneceğiz. Bugünler geçecek" diyerek umudunu dile getirdi.
Rusya - Ukrayna savaşından son dakika görüntüleri!
5'İ ÇOCUK 12 KİŞİ KİLERE SIĞINDILAR
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşayan avukat Darina Zlatuh, saldırının başlamasıyla birlikte yaşadıkları apartmanı terkedereki biri henüz 10 aylık olan 5'i çocuk 11 yakınıyla birlikte yer altında kileri bulunan evlerine geçtiklerini anlattı.
Zlatuh ve beraberindekiler buraya da saldırı başlayınca kaçmak istedi. Ancak bölgeden uzaklaşmalarının tek yolu olan köprünün saldırıyla yıkıldığını gördüler. Sığındıkları kilerdeki erzağın sınırlı olduğunu belirten Zlatuh, bebek için mamanın da kalmadığını aktardı.
"TÜRKİYE'YE ŞÜKRAN DUYUYORUZ"
Türkiye'ye desteği için ülkesi adına şükranlarını bildiren Zlatuh, yaşananların uluslararası hukuka ve insanlığa karşı bir suç olduğunu kaydederek Rusya'nın bir an evvel saldırısını durdurmasını istediğini vurguladı.
Zlatuh ayrıca geçtiğimiz günlerde kanser olan eşi Krill'in tedavisi için Türkiye'ye geldiklerini, eşini burada bırakarak işleri dolayısıyla Ukrayna'ya döndüğünü anlattı.İşte 10 soruda Rusya’nın Ukrayna'yı işgali! Rusya’nın yeni hedefi ne? NATO, Rusya’ya karşı harekete geçer mi? SON DAKİKA: RUSYA UKRAYNA SAVAŞI kontrolden çıktı! Fransa ordusundan Rus gemisine müdahale! Rusya, Kiev ve Lyiv'den püskürtüldü