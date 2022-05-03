Rusya-Ukrayna savaşı 2 aydan fazla süredir devam ediyor. Çatışmalar nedeniyle harabeye dönen Mariupol kentinde ise taş taş üstünde kalmadı. Nitekim Mariupol Belediye Başkanı Vadym Boychenko bir son dakika açıklamasında bulunarak Mariupol kentindeki çelik fabrikasında halen 200'den fazla sivilin olduğunu söyledi. Kentte ise toplamda 100 bin sivilin olduğu düşünülüyor.
BOĞAZLAR DÜĞÜMLENDİ
Dün kentten gelen bir görüntüde ise Ukraynalı bir çocuğun harabelerin içinde sallanması boğazları düğümledi. Rus saldırıları sonucu harabeye dönen binanın önünde bulunan parkta sallanırken çekilen görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.
SAVAŞTAN EN ÇOK ETKİLENENLER ONLAR
Çocuğun, savaşın ağır izlerine rağmen parkta oynaması ise izleyenleri duygulandırırken, savaştan çocukların en çok etkilenenler olduğu akıllara geldi.
Savaşın harabeye çevirdiği parkta Ukraynalı çocuğun mutluluğu duygulandırdı | Video