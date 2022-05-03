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Haberler Dünya Haberleri Savaşın harabeye çevirdiği parkta Ukraynalı çocuğun mutluluğu duygulandırdı
Giriş Tarihi: 3.5.2022 10:53 Son Güncelleme: 3.5.2022 10:55

Savaşın harabeye çevirdiği parkta Ukraynalı çocuğun mutluluğu duygulandırdı

İHA
Savaşın harabeye çevirdiği parkta Ukraynalı çocuğun mutluluğu duygulandırdı

Rusya-Ukrayna savaşının en büyük etkilerinin hissedildiği Ukrayna'nın liman kenti Mariupol resmen harabeye dönmüş durumda. Şehirde halen 100 bin kadar sivil olduğu düşünülüyor. Öte yandan dün sosyal medyada dolaşan bir çocuğun harabelerin önüne sallandığı görüntüsü ise yürekleri dağladı.

Rusya-Ukrayna savaşı 2 aydan fazla süredir devam ediyor. Çatışmalar nedeniyle harabeye dönen Mariupol kentinde ise taş taş üstünde kalmadı. Nitekim Mariupol Belediye Başkanı Vadym Boychenko bir son dakika açıklamasında bulunarak Mariupol kentindeki çelik fabrikasında halen 200'den fazla sivilin olduğunu söyledi. Kentte ise toplamda 100 bin sivilin olduğu düşünülüyor.

BOĞAZLAR DÜĞÜMLENDİ

Dün kentten gelen bir görüntüde ise Ukraynalı bir çocuğun harabelerin içinde sallanması boğazları düğümledi. Rus saldırıları sonucu harabeye dönen binanın önünde bulunan parkta sallanırken çekilen görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

SAVAŞTAN EN ÇOK ETKİLENENLER ONLAR

Çocuğun, savaşın ağır izlerine rağmen parkta oynaması ise izleyenleri duygulandırırken, savaştan çocukların en çok etkilenenler olduğu akıllara geldi.

Savaşın harabeye çevirdiği parkta Ukraynalı çocuğun mutluluğu duygulandırdı | Video

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Savaşın harabeye çevirdiği parkta Ukraynalı çocuğun mutluluğu duygulandırdı
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