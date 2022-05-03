Savaşın harabeye çevirdiği parkta Ukraynalı çocuğun mutluluğu duygulandırdı

Rusya-Ukrayna savaşı 2 aydan fazla süredir devam ediyor. Çatışmalar nedeniyle harabeye dönen Mariupol kentinde ise taş taş üstünde kalmadı. Nitekim Mariupol Belediye Başkanı Vadym Boychenko bir son dakika açıklamasında bulunarak Mariupol kentindeki çelik fabrikasında halen 200'den fazla sivilin olduğunu söyledi. Kentte ise toplamda 100 bin sivilin olduğu düşünülüyor.