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Haberler Dünya Haberleri Savaşın vurduğu Ukrayna’da mali zarar yükseliyor
Giriş Tarihi: 28.3.2022 16:57

Savaşın vurduğu Ukrayna’da mali zarar yükseliyor

İHA
Savaşın vurduğu Ukrayna’da mali zarar yükseliyor

Rusya Ukrayna savaşında 32. gün geride kalırken, Ukrayna Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko, ülkesinin uğradığı maddi kaybı açıkladı. Sviridenko, Rusya’nın saldırılarının ardından yaşanan zararın 565 milyar doları bulduğunu belirtti.

Ukrayna Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının yaklaşık 565 milyar dolarlık zarara yol açtığını söyledi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko, Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana yaşanan savaşın maliyetini açıkladı.

Sviridenko, Ukrayna'nın altyapısına zarar veren ve ekonomik büyüme kaybına yol açan savaşın maliyetinin 564.9 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Saldırılarda 10 milyon metrekare konut, 200 bin araba, 8 bin kilometrelik karayolu, tren hatları ve havaalanlarının hasar gördüğünü belirten Sviridenko, "Rakamların her gün değiştiğini ve ne yazık ki arttığını belirtmek gerekir. Bu nedenle Ukrayna, tüm engellere rağmen, hem dava açarak hem de Rusya'nın donmuş varlıklarına erişim sağlayarak tazminat almaya çalışacak" dedi.

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Savaşın vurduğu Ukrayna’da mali zarar yükseliyor
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