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Giriş Tarihi: 27.3.2022

Savaşta 2. aşama: Hedef Donbas

Savaşta 2. aşama: Hedef Donbas

Rusya, savaşta ikinci aşamaya geçti. Birçok noktada durma noktasına gelen Rus ordusu, Donbas’a yoğunlaşacak

Rusya-Ukrayna savaşı bir ayı geride bırakırken bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Rusya, savaşın ilk etabının tamamlandığını duyurdu. Büyük bir şehri ele geçiremeyen Rusya, işgalde ikinci aşamaya geçtiğini ve odağının doğu olacağını açıkladı. Birçok noktada durma noktasına gelen, hatta başkent Kiev'in çevresi gibi alanlarda gerileyen Rus ordusu, taktik değiştiriyor. Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekât Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, Rus ordusunun Donbas'a yoğunlaşacağını duyurdu. Rudskoy, Donbas'ı oluşturan Luhansk bölgesinin yüzde 93'ünü, Donetsk bölgesinin ise yüzde 54'ünü kontrol ettiklerini ifade etti. Öte yandan Rus ordusunun sahada şu ana kadar hedeflerine ulaşamadığını belirten Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, "Elimizdeki duyumlara göre bir hazırlık içerisindeler. Savunma hattındaki arkadaşlarımız kimyasal silahın kullanılabilmesinden söz ediyorlar. Rusya'nın nasıl bir ülke olduğunu biliyoruz. Bizim için şu anda en önemlisi savunma" ifadelerini kullandı.
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Savaşta 2. aşama: Hedef Donbas
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