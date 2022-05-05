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Giriş Tarihi: 5.5.2022

Savaştan dolayı nişan Yüksekova’da oldu

MUSA DÜZENCİ MUSA DÜZENCİ
AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Savaştan dolayı nişan Yüksekova’da oldu
Ukrayna'nın Dnipro kentinde yaşayan bankacı Tetianna Panchenko ile Hakkârili diş doktoru Şıkak Beşer, savaş nedeniyle yapamadıkları nişan törenini Yüksekova'nın Onbaşılar Köyü'nde gerçekleştirdi. Dnipro kentinde diş doktoru olan 23 yaşındaki Beşer, aynı kentte yaşayan 24 yaşındaki Panchenko ile üç yıl önce arkadaş oldu. Genç çift Ukrayna'da nişan yapmaya hazırlanırken, savaş çıktı. Savaşın durmayacağını gören Panchenko ve Beşer, nişanı Türkiye'de yapmaya karar verdi. Panchenko, "Umut ediyoruz ki bu savaş biter ve biz de iki yerde düğünümüzü gerçekleştiririz" dedi.

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Savaştan dolayı nişan Yüksekova’da oldu
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