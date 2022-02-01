Savunma ürünlerimizi 170 ülkeye satıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaretiyle günden güne gelişen Türk savunma sanayiinde bu yıl da kritik öneme sahip gelişmeler yaşanacak. Savunma Sanayii
Başkanı İsmail Demir
, 2022 hedeflerini açıkladı.
Demir, savunma sanayii ürünlerini ihraç ettikleri ülke sayısının 170'e, İHA ve SİHA'lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere ihraç edilen ürün çeşidinin 228'e çıktığını söyledi. Demir, 50'yi aşkın proje ile yıllık 10 milyar dolar sektör cirosuna ve yıllık 3 milyar 224 milyon dolarlık rekor ihracat tutarına ulaşıldığını dile getirdi.
GÖKLERE TÜRK DAMGASI
Geçtiğimiz yıl paylaştıkları 40 hedefin yüzde 80'ini gerçekleştirdiklerini belirten Demir, "Özgün helikopterimiz GÖKBEY'in ilk teslimatlarını Jandarma Genel Komutanlığı'na gerçekleştireceğiz. Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET hangardan çıkacak. Mini İHA-D sistemleri ve Mühimmat Bırakan Mini İHA BOYGA'lar ilk kez kullanıma girecek. Kısa pistli gemilere iniş kalkış yapabilecek Bayraktar TB3 SİHA
ilk uçuşunu yapacak. Son A400M uçağının teslimatı yapılarak 10 uçaklık A400M filomuz tamamlanacak. Hava - Hava Füzesi (Göktuğ) Projesi kapsamında BOZDOĞAN Görüş İçi Füzeler ve GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Füzelerin ilk teslimatlarını yapacağız. Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi ilk kez İSTANBUL Fırkateynine entegre edilecek. SUNGUR Portatif Hava Savunma Füzelerinin ilk teslimatlarını gerçekleştireceğiz. KARAOK Füzemiz ilk kez envantere girecek" dedi.
Demir, "Özgün helikopterimiz GÖKBEY'in ilk teslimatlarını gerçekleştireceğiz. Kısa pistli gemilere iniş kalkış yapabilecek Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşunu yapacak. Çok Amaçlı Amfibi Hücum Gemisi ANADOLU'ya Bayraktar TB3 SİHA entegrasyonu çalışmalarına başlayacağız. HÜRJET hangardan çıkacak ve yer testleri başlayacak. İnsansız Hava Araçlarında Kullanılacak Elektronik Harp Sistemlerinin Geliştirilmesi-İHASOJ Projesini başlatacağız. Yeni Tip Denizaltı Projesinde ikinci denizaltıyı havuza çekeceğiz" dedi.
BAĞIMLILIĞI KABUL ETMİYORUZ
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'ye açık olarak 'ambargo koyduk' diyen ülke sayısı çok olmadığını ama ihraç etme safhasına gelince sürecin uzun değerlendirme aşamasına girdiğini belirterek, "Örneğin Altay tankı, Türkiye ret almış değil, değerlendirme süreci uzun sürdü" değerlendirmesinde bulundu. Ambargolara karşı çözümün yerli alternatifler olduğunu ifade eden Demir "Stratejik ürünlerde yabancı bağımlılığını kabul etmiyoruz" ifadesini kullandı. F-16 görüşmelerinde CAATSA yaptırımları nedeniyle SSB'nin olmadığına değinen Demir, nihai onayın kongrede olduğunu ve beklentinin dengede tutulması gerektiğini dile getirdi.