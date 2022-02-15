Scholz’a da uzun masa sürprizi

Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in, Kremlin'de Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
'u uzun bir masanın diğer ucunda karşılaması dünya gündemine oturmuştu. Putin bu geleneği sürdürüyor. Dün Almanya
Başbakanı Olaf Scholz
ile görüşen Putin, Alman
lidere de aynı yöntemi uyguladı. Almanya Başbakanı Scholz'un da Macron gibi Rus PCR testini yapmayı reddettiği ve bu durumun kararın alınmasında etkili olduğu belirtildi. Putin, Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında Rusya'nın savaş istemediğini belirterek, "Bu nedenle müzakere süreci konusunda tekliflerde bulunduk" dedi. Scholz da sürdürülebilir barışın ancak Rusya'yla birlikte sağlanabileceğini belirtti.