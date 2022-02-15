Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Scholz’a da uzun masa sürprizi
Giriş Tarihi: 16.2.2022

Scholz’a da uzun masa sürprizi

Scholz’a da uzun masa sürprizi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kremlin'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u uzun bir masanın diğer ucunda karşılaması dünya gündemine oturmuştu. Putin bu geleneği sürdürüyor. Dün Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşen Putin, Alman lidere de aynı yöntemi uyguladı. Almanya Başbakanı Scholz'un da Macron gibi Rus PCR testini yapmayı reddettiği ve bu durumun kararın alınmasında etkili olduğu belirtildi. Putin, Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında Rusya'nın savaş istemediğini belirterek, "Bu nedenle müzakere süreci konusunda tekliflerde bulunduk" dedi. Scholz da sürdürülebilir barışın ancak Rusya'yla birlikte sağlanabileceğini belirtti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Scholz’a da uzun masa sürprizi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA