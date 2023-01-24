Seçim yaklaştıkça kudurdular! Karalamaların ardından şimdi de küstah eylemler devrede





Gazete, Başkan Erdoğan'ı hicveden çizimler için bir yarışma düzenlediğini duyurdu. Terör örgütü PKK yandaşları ise bir yandan sokaklara dökülürken, diğer taraftan FETÖ'cüleri de yanlarına çekerek üniversitelerde düzenledikleri toplantılar ile Türkiye'ye iftiralar yağdırır oldu.