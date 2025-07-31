‘Seçmenlerim İsrail’den nefret ediyor’

İngiltere, Fransa, Kanada, Portekiz, Malta gibi ülkelerin ardı ardına Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını açıklamasının ardından İsrail'in en büyük destekçisi olan ABD uluslararası alanda giderek yalnızlaşıyor. Halihazırda Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkeden 147'si Filistin devletini tanıyor. BM'de Filistin'in resmi devlet statüsü kazanması için BMGK'nın 5 daimi üyesinden biri olan ABD tek veto ülke eden olarak kalmış olacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın ise İsrail konusunda bir itirafı basına yansıdı. Financial Times gazetesine göre Trump, "Tabanım İsrail'den nefret etmeye başladı" diyerek tehlikeyi kabul etti. Habere göre Trump, lideri olduğu MAGA (Amerika'yı Yeniden Harika Yap) hareketindeki tabanın İsrail'den nefret etmeye başladığına dair uyarıda bulundu.