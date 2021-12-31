Şehit DSİ personeli Gökkaya için taziye mesajı

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Resulayn'da, kalleş terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan DSİ personelimiz Cihan Gökkaya'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.