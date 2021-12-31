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Giriş Tarihi: 31.12.2021 16:04

Şehit DSİ personeli Gökkaya için taziye mesajı

AA
Şehit DSİ personeli Gökkaya için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit Devlet Su İşleri (DSİ) personeli Cihan Gökkaya için taziye mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Resulayn'da, kalleş terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan DSİ personelimiz Cihan Gökkaya'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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Şehit DSİ personeli Gökkaya için taziye mesajı
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